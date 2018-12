Si brinda al nuovo anno ma per le famiglie è alle porte una stangata da quasi mille euro

Una stangata da 914 euro per gli italiani che nel corso del 2019 dovranno pagare più tasse. È quanto emerge da uno studio del Codacons sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte dei prezzi e delle tariffe.

Tuttavia il rincaro potrebbe superare anche la quota ben più alta di 3.400 euro, nel caso in cui un nucleo familiari, sempre nel corso del 2019, acquisti un’automobile nuova, come conseguenza dell’Ecotassa varata dal Governo e che colpirà pesantemente le vetture con emissioni dai 161 grammi/km di CO2 in su.

L’imminente nuovo anno, si apre poi con un aumento (oseremmo dire ormai storicizzato) delle tariffe autostradali. Secondo l’associazione dei consumatori gli automobilisti pagheranno 45 euro in più; sul fronte delle multe stradali, attesi, ad esempio incrementi del +2,2%, con un aggravio di spesa di +6 euro a famiglia.

Quanto ai beni al dettaglio per il Codacons gli eventuali aumenti sono collegati ai livelli attuali dell’inflazione.

Se dovesse aumentare, infatti, le famiglie italiane dovranno sborsare 211 euro in più, mentre per le spese alimentari il rincaro sarà di 185 euro.

Unica nota positiva è che a causa del crollo del prezzo del petrolio le tariffe di luce e gas non dovrebbero salire: almeno nei primi mesi del 2019. Il Codacons e gli studiosi concordano infatti su una rapida ascesa delle quotazioni petrolifere nel corso dell’anno a venire.

Ovviamente ci saranno ripercussioni anche per i trasporti (aerei, treni, taxi, mezzi pubblici, traghetti) pari a 67 euro in più a famiglia.

Il 2019, inoltre, segnerà il ritorno degli aumenti per le tariffe Rc Auto (+18 euro), con i prezzi delle polizze che già negli ultimi mesi del 2018 hanno già registrato leggeri incrementi.