Perde il controllo dell’auto e si schianta contro rotatoria. Un ferito a Gizzeria

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 99.

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato sulla rotatoria nelle vicinanze del cavalcavia di contrada Mortilla a Gizzeria.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro e i rilievi del caso, e i sanitari del 118 per fornire le prime cure e trasportare il ferito in ospedale.