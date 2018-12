Allevatori uccisi, le comunità arbereshe in strada per dire no alla violenza

Hanno sfilato lungo le strade del paese i cittadini di San Nicola dell’Alto: una sfilata ammantata da un silenzio irreale è un unico messaggio: un no perentorio alla violenza.

Quella violenza che il 23 dicembre scorso si è abbattuta sul piccolo centro del crotonese e su Francesco e Saverio Raffa, padre e figlio, di 59 e 33 anni, brutalmente uccisi a fucilate.

Ieri sera i cittadini sono scesi per strada per dare vita a una fiaccolata che ha coinvolto le comunità arbereshe di San Nicola dell’Alto, Pallagorio e Carfizzi.

Quasi 2000 persone hanno sfilato per le vie di San Nicola, con loro i tre sindaci, Francesco Scarpelli, Umberto Lorecchio, Carmine Maio e tantissimi ragazzi con le fiaccole usate di solito per la festa di San Michele Arcangelo, al quale Saverio era devoto. Ad aprire il corteo un cartello con la scritta “La violenza non ci appartiene”.

Intanto proseguono le indagini, indirizzate soprattutto sull'attività delle vittime. Numerose persone sono state interrogate per ricostruire i loro contatti.