Botti di Capodanno, la Polizia raccomanda cautela e precauzione

È risaputo che ogni anno, l’inosservanza delle necessarie cautele e precauzioni indicate sulle confezioni dei prodotti pirotecnici può provocare gravi danni fisici e disturbo alla quiete pubblica.

Tali prodotti producono, altresì, alterazioni sul comportamento degli animali, con possibili riflessi sul loro stato di salute.

È per questo che la Polizia di Stato prosegue le attività di sensibilizzazione per limitare al massimo l’utilizzo dei botti, e a privilegiare, invece, l’utilizzo di artifici che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti. In ogni caso, ai consumatori si raccomanda un uso responsabile evitando di utilizzare i botti nei luoghi di aggregazione o, comunque, in quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto e nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

Massima attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di bambini o altri soggetti deboli, che dovranno essere sempre tenuti a debita distanza ed in condizioni di sicurezza.