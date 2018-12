Esce per una passeggiata e non rientra: anziano scomparso da due giorni a Cosenza

Un anziano di 80 anni, Giuseppe Arabia, è scomparso da due giorni a Cosenza. L’uomo è uscito per una passeggiata dalla sua abitazione in contrada Sant'Ippolito, alle porte della città, e non è più rientrato.

La scomparsa è stata denunciata dai familiari ai Carabinieri che hanno avviato le ricerche.

L’anziano, che soffrirebbe di vuoti di memoria, indossava, al momento della scomparsa, un giubbotto verde scuro, un cappellino di lana e scarpe da tennis bianche.