Manovra di Bilancio 2019: protesta dilaga anche in Calabria

Nell’emendamento sulla Manovra di Bilancio 2019 presentato dal Governo Lega – 5 Stelle al Senato, viene attaccato il sistema di rivalutazione delle pensioni previsto dal prossimo primo gennaio.

Vengono attaccate invece le pensioni superiori a 1.500 euro, quelle medio-basse dalle quali in tre anni la manovra recupera 2,5 miliardi di euro, sottraendole dalle tasche di quei pensionati! Come pure sul versante fiscale per i pensionati non è prevista alcuna riduzione delle aliquote Irpef, avendo i pensionati la tassazione più alta a livello europeo, mentre per le partite Iva il Governo e la maggioranza Lega- 5 Stelle, sceglie di introdurre la flat tax al 15% e nuovi condoni.

Il 28 dicembre alle 10.30, Spi Cgil Fnp Cisl Uilp Uil saranno presenti con i pensionati nei presidi di protesta organizzati davanti a tutte le prefetture d’italia.