I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle 19 di oggi pomeriggio a Tropea per l’incendio di un’auto. La vettura, Peugeot 207 Cabrio che era parcheggiata in viale Tondo, è stata avvolta dalle fiamme ed è stata completamente distrutta. Sono in corso i rilevi e le indagini di rito per comprendere le cause che hanno provocato l’incendio.