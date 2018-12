Cisl-Fp: la sanità calabrese “pregata” dai cittadini e “fregata” dai soliti interessi

Medici volenterosi ed altri “furbetti”, pazienti le cui necessità migrano al nord o di altri che saltano la coda: un profilo spiegato quello tracciato dalla Cisl-Funzione Pubblica catanzarese sulla sanità calabrese che definisce “così vecchia che a parlarne ancora ci si annoia”.

La sigla avvia in una nota un ragionamento proprio su questo argomento iniziando - come spunto iniziale dal principale ospedale calabrese, il Pugliese Ciaccio e in particolare dal suo pronto soccorso.

“Uno dei maggiori cancelli di entrata nel sistema salute regionale – afferma il sindacato - per un cittadino che vuole cure, più o meno urgenti, e vuole salute”.

Perché, spiega la nota, “non vi sono guardie mediche che tengano, medici di famiglia o case della salute (che rimangono un sogno), di fronte alle innumerevoli richieste che affollano ogni giorno un pronto soccorso di un ospedale come quello del capoluogo di Regione”.

“Ma il punto non è il campo di battaglia, in cui si combatte questa guerra da decenni, fatta di blocchi e investimenti sbagliati, ma forse il punto sono i soldati, che ogni giorno sul quel campo combattano per fare fronte alla necessità di salute del cittadino”.

“Soldati – sbotta la Fp Cisl - che in alcuni casi fanno il loro dovere (fregati) e in altri casi invece un po' meno (pregati). Soldati che per anni reggono un servizio così delicato e che a fine anno si ritrovano invece per strada, poiché l'amico dell'amico, in questo ambiente, interviene sempre, e dopo anni di servizio e commissariamenti regionali, questi soldati vivono la loro continua precarietà”.

“Servizi – prosegue la Sigla - che nascono per fare fronte alle richieste continue di pazienti le cui caratteristiche sono tipiche di un servizio da guardia medica, al punto di attivarne addirittura uno all'interno del pronto soccorso, con ambulatori appositi (così detti bianchi), mettendo poi medici che non si sa da dove vengano pescati, a sbaffo di ogni graduatoria di emergenza o regionale, e con quale intesa o contratto? Quale avviso? Quale concorso? Prestati magari da altre aziende sanitarie, e figli degli amici di cui prima, che non partecipano ad avvisi, come invece è giusto che sia. Mentre la Regione paga e sborsa già milioni di euro per un servizio di guardia medica nei propri Comuni”.

Per la Fp i paradossi del sistema salute calabrese arriverebbero a tanto “ma anche oltre. Pazienti che – scrive - necessitano di cure, medici che dopo anni di servizio rimangono a casa e altri che senza un avviso o un contratto chiaro, sopperiscono a cure che lo Stato dovrebbe garantire con le guardie mediche, i medici di famiglia o con le case della salute; frutto di intese politiche con protocolli tra aziende per ringraziare il voto? Parliamone”.

Il riferimento è ai protocolli di intesa “che senza avvisi specifici per l'area emergenza – sostiene ancora la Cisl - favoriscono medici o che ne rinnovano i loro contratti, pur subentrano accordi aziendali nuovi che prevederebbero un nuovo avviso, e non che tali posti siano occupati da elenchi non idonei, fatti da personale medico non specializzato. Allora parliamone, con una serie di puntate qui su questa testata online, che – conclude - parta proprio da un'analisi del pronto soccorso del capoluogo di Regione, passando per i suoi reparti e per finire poi alle altre realtà della nostra Regione. Povera di salute, pregata dal cittadino e fregata dai soliti interessi”.