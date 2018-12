Tendopoli San Ferdinando, criticità in alcune tende: predisposta la sostituzione

La Prefettura di Reggio Calabria ha predisposto la sostituzione di alcune tende installate nella nuova tendopoli di San Ferdinando, dopo che sono state accertate alcune criticità.

L’operazione sarà effettuata il prossimo 27 dicembre, così come stabilito dal Prefetto Michele di Bari, Commissario Straordinario del Governo per l’Area del comune reggino, dove vivono migliaia di migranti e che ha eseguito un sopralluogo nella zona proprio per monitorare la situazione e fornire supporto per eventuali esigenze degli stranieri.