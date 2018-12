Capannone in fiamme a Catanzaro, si lavora ancora per spegnere l’incendio

Hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco per spegnere l'incendio di un capannone avvenuto in viale Emilia a Catanzaro (GUARDA IL VIDEO). Si tratta di una struttura adibita a deposito ed attività commerciale di materiale cartaceo.

Sul posto personale e mezzi della sede centrale del capoluogo, un'autobotte da 25.000 litri del distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme, una squadra del distaccamento di Sellia Marina e volontari di Girifalco e Taverna. Squadre dei vigili del fuoco continuano ad operare per spegnere gli ultimi focolai. L'incendio questa notte si è propagato all'interno dell'autocarrozzeria della struttura che in parte ha subito danni.