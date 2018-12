Addobbi e giocattoli natalizi “pericolosi”: sequestrato un milione di prodotti

Oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi messi in vendita nonostante fossero sprovvisti delle minime informazioni previste per legge e, soprattutto, potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.

È questo il bilancio di un’operazione messa in campo dalla Guardia di Finanza di Cosenza in prossimità delle festività, per prevenire la commercializzazione di prodotti considerati nocivi che ha portato al conseguente sequestro di tutti i prodotti e alla segnalazione di quattro trasgressori alle Autorità Amministrative, per l’accertamento delle violazioni amministrative e per la confisca dei beni.

Tante, infatti, le imprese coinvolte, che operano nell’area urbana del capoluogo e nella prima periferia, e che si erano rifornite di ingenti quantitativi di articoli a tema ritenuti “sospetti”, e non conformi alle normative, esponendo così i propri clienti a notevoli rischi dovuti all’utilizzo.

La merce, da un rapido sguardo all’involucro esterno, poteva sembrare di buona qualità ma ad un esame più accurato si riscontravano evidenti difformità rispetto agli standard qualitativi previsti dal Codice del Consumo.

“Prima di acquistare articoli come i giocattoli - spiegano i militari - è sempre necessario controllare la genuinità degli stessi ovvero la presenza della marcatura CE, della certificazione attestante la garanzia di conformità e delle istruzioni d’uso in lingua italiana”.

Quelli sequestrati non contenevano le più elementari informazioni utili alla tutela del consumatore, come la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni merceologiche e l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose.

Durante l’operazione le fiamme gialle hanno ritrovato una moltitudine di articoli, quasi tutti a tema natalizio, tra cui decorazioni, addobbi, giocattoli, stickers: tutti erano già in bella vista sugli scaffali, in vendita violando le prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza.

Particolarmente pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto per i più giovani, sono i giocattoli natalizi che funzionano elettricamente, connotati da un’estrema fragilità a causa della scarsa qualità del materiale con cui sono costruiti.

Altri ingenti quantitativi di articoli simili sono stati ritrovati dentro degli scatoloni sigillati e stoccati nei magazzini attigui agli stessi negozi.