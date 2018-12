Post di minacce contro sindaco di Cosenza. Occhiuto: “Denuncerò fatto”

Un post di minaccia con un invito a gettare contro casa del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è stato pubblicato quest’oggi sulla pagina Facebook dello stesso primo cittadino. Ed è stato lo stesso Occhiuto a rendere nota la vicenda ripubblicando il post di un simpatizzante del Movimento 5 stelle.

Ha inoltre annunciato di voler denunciare alle “autorità competenti tali insulsi comportamenti, che sono la conseguenza di campagne mirate di delegittimazione e del populismo sfrenato e dell’ignoranza”, ha scritto il sindaco che prosegue affermando che il motivo della pubblicazione del messaggio sarebbe imputabile alla “chiusura di una strada, che non dipende neanche dal Comune ma dalla Regione. Senza tenere in nessun conto del lavoro straordinario e degli enormi passi in avanti compiuti dalla nostra città in questi ultimi anni”.

Immediati gli attestati di solidarietà, come quello della vice presidente della commissione parlamentare antimafia, Jole Santelli, del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, con il gruppo consiliare cosentino dello stesso partito dell’ex ministro della Pubblica istruzione.