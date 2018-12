Christmas Race di Palamos, medaglia d’argento e oro under 17 per il crotonese Demetrio Sposato

Medaglia d’argento per il velista crotonese Demetrio Sposato sotto l’albero di Natale. Altro importante risultato che si aggiunge al suo stellare Palma res. Demetrio Sposato (Club Velico Crotone) e Gabriele Centrone (Centro Velico 3v) sono primi under 17 e primi under 19, secondi assoluti ad un punto dal primo nella Palamos Christmas Race 2018, tenutasi a Palamós in Spagna dal 18 al 22 dicembre scorsi. Due giorni di regate sulle 4 previste, 80 gli equipaggi partecipanti, sei le prove disputate in condizioni al limite per la presenza di onde di 2 metri e venti sui 25 nodi.

"Abbiamo visto i draghi e calcato ondone" il commento di Demetrio Sposato nel suo profilo Facebook. Una prestazione importante per l'equipaggio dopo 1 anno dal terzo posto al mondiale della classe 4.20 a Fremantle in Australia a dicembre dello scorso anno e il nono posto al mondiale a luglio di quest'anno a Newport negli Stati Uniti. Demetrio Sposato tesserato del Club Velico Crotone continua a coltivare con dedizione la sua passione per la vela, restando vicino al club che lo ha visto crescere con l'aiuto degli sponsor Romolo Hospital e Fattoria della Piana che lo sostengono in questo suo percorso.