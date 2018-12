Calcio: 4 Daspo a Catanzaro, tifosi si fingono poliziotti

Si qualificano come poliziotti in servizio alla questura di Vibo Valentia e, a bordo di un'auto, riescono ad entrare nello stadio di Catanzaro per la partita di calcio tra Catanzaro e Cavese. Si tratta di quattro persone che, una volta scoperte dai poliziotti veri della Digos del capoluogo calabrese, sono state denunciate per usurpazione di pubbliche funzioni in concorso e, per uno di loro, è scattata anche la denuncia per violazione del Daspo.

Inoltre, il questore di Catanzaro ha emesso nei loro confronti tre Daspo per 5 anni ed un altro per tre anni. I quattro Giovanni C., crotonese 54enne, ex Sorvegliato Speciale di P.S., già destinatario di D.A.S.P.O. della Questura di Crotone del dicembre del 2006; Daniele G., 30enne crotonese, già destinatario di D.A.S.P.O. della Questura di Catania del novembre scorso; Massimiliano L., crotonese di 43 anni, anch’egli già destinatario di D.A.S.P.O. della Questura di Crotone dicembre 2006; Vincenzo T., Avellinese 47enne, si sarebbero spacciati per agenti di polizia per entrare allo stadio senza pagare il biglietto ed anche per evitare controlli.