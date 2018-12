Tre fratelli beccati a rubare legname dal parco delle Serre: arrestati

Nel corso della notte, i Carabinieri di Serra San Bruno, unitamente ai militari della Stazione di Vazzano, sono intervenuti a Gerocarne, a seguito di segnalazione di un privato cittadino, presso il vivaio “Ariola” gestito dall’azienda “Calabria Verde”, nella zona del “Parco Regionale delle Serre”. Il vivaio, simbolo della stessa località, di fatto da il nome alla contrada luogo del misfatto, la contrada Ariola.

Qui, nei pressi di una autovettura lancia Y, sono stati bloccati 3 soggetti intenti a caricare materiale legnoso sulla stessa autovettura.

Per i tre, risultati a seguito dell’identificazione, fratelli, tutti originari proprio di Gerocarne, sono scattate le manette: Walter, Giuseppe, e Jonatan Loielo rispettivamente di 23, 20 e 18 anni.

Il bottino: 4 quintali di legname e presenza di segatura sul posto e altri ramoscelli che lasciano il dubbio su eventuali altre simili azioni compiute nel recente passato.

Il tutto quindi è stato sottoposto in sequestro. Gli arrestati, durante la mattinata, hanno partecipato al processo per rito direttissimo presso il Tribunale di Vibo Valentia: l’arresto è stato, quindi, convalidato ma non sono state emesse misure cautelari nei confronti dei 3 soggetti.