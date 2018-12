Appropriazione indebita e minacce: due denunce

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del Piano di Azione Nazionale e Transnazionale Focus ‘ndrangheta”, gli agenti della Questura di Crotone e Cosenza hanno deferito due persone nel corso della settimana appena al termine.

In particolare, nella serata del 15 dicembre è stato denunciato, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, minacce ed oltraggio, M.M., un milanese di 50anni.

Nel primo pomeriggio del 19 dicembre, invece, il personale del R.P.C. di Cosenza ha deferito in stato di libertà, per appropriazione indebita, B.S., crotonese 40enne. L’uomo è stato sorpreso mentre transitava su una via pubblica a bordo di un’autovettura da ricercare, poiché provento del reato di appropriazione indebita.