Violenze e percosse alla compagna anche in presenza dei figli: arrestato 30enne a Cosenza

La paura per la sua incolumità e per quella dei suoi bimbi non gli ha dato la forza di denunciare ma l’astuzia e la determinazione degli agenti della Squadra Mobile di Cosenza ha portato a svelare una situazione famigliare raccapricciante che vedeva la donna, di origini marocchine, vittima di un marito violento.

L’uomo, assuntore assiduo di alcolici e stupefacenti nonché recidivo nell’attività spaccio di sostanze stupefacenti in zone frequentati da minori, non avrebbe accettato lo stile di vita modello “occidentale” della convivente e avrebbe iniziato a picchiarla anche violentemente e in presenza dei figli minori che erano costretti ad assistere inermi alle violenze subite dalla madre.

La donna sarebbe stata anche costretta a subire violenza fisica e psicologica durante i loro rapporti sessuali e a sopportare le minacce di morte dal suo aguzzino che intimidiva per non essere denunciato.

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Mobile, in seguito ad una attenta attività investigativa, ha posto fine a questo calvario ed ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva, emessa, dal GIP presso il Tribunale ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Mario Spagnuolo, nei confronti dell’uomo, T.H. 30enne di nazionalità marocchina, domiciliato in Cosenza.