‘Ndrangheta: beni confiscati a Limbadi, al via iter affidamento

È stato a Limbadi avviato l’iter procedurale per affidare in concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla ‘ndrangheta. I beni in questione sono: un fabbricato il località "Santa", di 750 metri quadrati, già adibito per istituire l’Università dell'Antimafia, di due fabbricati il località "Giardino", già adibiti ad alloggi per studenti, di un terreno agricolo in località "Gurnera" dell'estensione di 37mila metri quadrati.

L'avviso, rivolto a cooperative sociali, associazioni ed enti non profit, è stato pubblicato in modo tale da concedere le strutture per finalità sociali di cui all'originario decreto di destinazione e dei successivi atti emanati dall'ente. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 4 febbraio. La concessione durerà di 10 anni rinnovabile.