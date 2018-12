Crotone: contrattualizzati 13 lavoratori ex Akros. La città ha una nuova “brigata” ambientale

Sono stati contrattualizzati e avviati a un corso di formazione e addestramento i 13 lavoratori ex Akros, reclutati per lo svolgimento delle attività di pulizia straordinaria decise dall’Amministrazione comunale.

Il suddetto personale è stato assunto a tempo pieno e determinato - dal 20 dicembre al 19 Aprile 2019 - con inquadramento contrattuale e retributivo al livello "J" del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana.

Le 13 unità lavorative andranno a formare una “brigata” composta da operatori ecologici, operatori del verde e addetti al lavaggio e sarà coordinata da un caposquadra. Le attività supplementari di pulizia urbana riguarderanno in particolare le piccole estirpazioni d’erba, lo spazzamento e il lavaggio delle strade con l’ausilio di un’autobotte. Il Piano, di carattere transitorio, è propedeutico all’avvio della raccolta differenziata, prevista per i primi mesi del 2019, e prevede interventi nelle sedici aree in cui è stata suddivisa la città secondo il cronoprogramma allegato.