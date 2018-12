Comune Vibo Valentia, il sindaco Elio Costa azzera la Giunta

Elio Costa

Azzeramento di Giunta a Vibo Valentia e ritiro dei decreti di nomina a cinque assessori. Il primo cittadino del capoluogo di provincia, Elio Costa, ha infatti cancellato la Giunta comunale, mentre altri 4 assessori si sono dimessi per cause diverse.

Così Francesco Pascale, Lorenzo Lombardo e Raffaele Manduca (tutti di Forza Italia) si erano dimessi per seguire la linea politica del senatore Giuseppe Mangialavori, il coordinatore provinciale di FI, per il quale l’operato dell'amministrazione comunale sarebbe negativo. Per questo motivo ha invitato i suoi assessori ad uscire dall'esecutivo salvando però il sindaco dalla sfiducia e invitandolo a formare una nuova Giunta.

L'assessore Giuseppe Macrì si era invece dimesso in linea con le dimissioni del consigliere comunale Carmela Valia (entrambi di Liberamente Insieme), a causa della polemica scoppiata con il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori la cui proposta di far rimettere le deleghe ai suoi assessori, ma al tempo stesso salvare il sindaco Elio Costa, era stata ritenuta dal consigliere "priva di senso e frutto di strategie politiche dissennate".

I sei assessori a cui oggi il sindaco ha ritirato le deleghe sono: Silvia Riga, Maria Concetta Marrella, Antonella Sette e Katia Franzè. Si aspetta ora il varo di una nuova Giunta che non si esclude possa essere sostenuta anche dai consiglieri eletti con il Pd ma che alle Provinciali dell'ottobre scorso hanno dirottato i loro voti sul centrodestra.