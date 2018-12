Una denuncia a Vibo: deteneva in un deposito 81 kg di esplosivi

Nei giorni scorsi il titolare di un deposito di esplosivi a San Gregorio d’Ippona è stato denunciato a causa di diverse violazioni di natura penale, al termine di una attività condotta dalla Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e del Nucleo Regionale Artificieri.

Nello specifico sono stati ritrovati e sequestrati 81 chili di materiale esplodente, per un totale di oltre 300 Kg di merce commerciabile, destinata alla vendita illegale e al dettaglio: il tutto custodito in dei locali inadeguati.

I servizi degli uomini della Questura di Vibo Valentia e delle altre Forze dell’ordine, in tal senso continueranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio del Capoluogo e della provincia, al fine di frenare il mercato illegale di materiali pirotecnici, pericolosi per la pubblica incolumità.