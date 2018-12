Grave incidente sulla SS 107: coinvolti un autotreno, un’ambulanza e una vettura

Un grave incidente si è verificato nei pressi del km. 63,100 della Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’ , in località Spezzano della Sila.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autotreno, un’ambulanza e una macchina.

L’Anas è sul posto è comunica di bloccato la viabilità. In particolare, sono state attivate deviazioni in loco: per i veicoli provenienti da Paola in direzione Crotone, uscita svincolo Moccone e rientro svincolo di Camigliatello; per i veicoli provenienti da Crotone direzione Paola, uscita svincolo di Camigliatello con rientro svincolo di Moccone.

(Notizia in aggiornamento)