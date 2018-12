Inviate lettere di licenziamento ai lavoratori dell’istituto De Blasi

Eduardo Lamberti-Castronuovo

Chiuderà domani, venerdì 21 dicembre, l'Istituto clinico De Blasi di Reggio Calabria che a seguito della sentenza del Tar pubblicata il 18 dicembre, non vedrà riconosciuti le attività svolte nel 2017 e nel 2018. Per questo motivo il direttore sanitario, Edoardo Lamberti Castronuovo ha avviato le procedure di licenziamento collettivo del personale.

Castronuovo ha affidato a Facebook lo sfogo per la sentenza del Tar pubblicata qualche giorno fa in cui chiedeva l’annullamento dei decreti Scura per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del SSR calabrese 172 del 10 ottobre 2018 e del decreto 174 del 16 ottobre 2018. Decreto in cui l’ex commissario ha ridotto i fondi per le strutture sanitarie private in merito ai servizi offerti nel 2018.

Lo sfogo del direttore è stato dunque diretto nei confronti di Scura che avrebbe cancellato 50 anni di “professione onesta , legale, utile alla collettività” per un “capriccio” di una persona arrivata in Calabria “per distruggere ed aumentare disoccupazione ed emigrazione di cervelli e malati”.