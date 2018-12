Lavori di collaudo da stanotte a domani e traffico chiuso lungo la SS 682

Lungo la strada statale 682 'Jonio Tirreno' in provincia di Reggio Calabria, a partire dalle 22 di oggi e fino alle 06 di domani è disposta la chiusura al traffico dal km 18,050 al km 26,650.

Negli orari di chiusura del tratto stradale, i flussi di traffico vengono deviati sui seguenti percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da Nord, fascia tirrenica, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria Mare, i percorsi consigliati sono: uscita allo svincolo autostradale Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS106-SS 682 direzione Mammola; proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso alla SS 106 in direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola; per i veicoli provenienti da Nord, fascia ionica, sia da SS 106 sia da Viabilità Secondaria, e diretti a Cinquefrondi, i percorsi consigliati sono: ingresso ex SP 16 località Bellino con prosecuzione su SS 106 Var fino a SS 280 dir –SS 280 direzione Lamezia Terme accesso in A2 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina. Proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso all’A2 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina; per i veicoli provenienti da Sud, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria M., i percorsi consigliati sono SS 106 direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola; uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS 106- SS 682 direzione Mammola.