Morte MegalizziI: il sindaco Falcomatà invita i cittadini a Piazza Duomo

“Oggi, nel giorno dei funerali del giovane Antonio Megalizzi, la città è in lutto.

Insieme ci uniremo in un abbraccio collettivo per salutare Antonio e far rivivere la sua passione e il suo impegno. Vi invito a portare una candela, un messaggio, un fiore da deporre accanto all’Albero in piazza Duomo. Ci vediamo alle 15 per un breve momento di raccoglimento”.

Queste le parole di invito del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha proclamato per oggi, giorno dei funerali di Antonio Megalizzi, lutto cittadino.

Come è ormai tristemente noto, il giovane Antonio Megalizzi, originario di Reggio Calabria, è deceduto lo scorso venerdì 14 dicembre 2018, a seguito dell’attentato terroristico avvenuto a Strasburgo.

A Piazza Duomo tra poche ore sarà allestita una piccola postazione per ricordarlo attorno a una bandiera dell’Europa che ha accompagnato lo scorso anno lo Europe Direct di Reggio Calabria alla marcia della pace Perugia-Assisi.

Reggio è invitata ad unirsi all’abbraccio collettivo che a partire dalle 14:30, orario fissato per i funerali a Trento, attraverserà tutta la penisola fino a Reggio Calabria, per salutare Antonio e far rivivere il suo appassionato europeismo.

Tutti i cittadini, giovani, studenti, lavoratori possono lasciare il loro pensiero per tutta la giornata, attorno alle 12 fiaccole accese ai piedi dell’albero di luce di Piazza Duomo.

12 fiaccole quali le 12 stelle che rappresentano la bandiera dell’Unione Europea, sentinelle attente degli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. Alle 15 un breve momento di ricordo collettivo.