Ministero interno, Gaetti: duro colpo alle famiglie della ‘Ndrangheta di Isola

“Erano già pronte e avevano pianificato persino qualche omicidio. Con gli arresti di oggi (LEGGI LA NOTIZIA) si dà così un duro colpo alle famiglie della ‘Ndrangheta di Isola Capo Rizzuto”. - È quanto si legge in una nota stampa del Sottosegretario di Stato all'Interno Luigi Gaetti -

“Le cosche della provincia di Crotone - si legge ancora - erano pronte a scatenare una nuova guerra di mafia per assicurarsi il controllo del territorio. È quanto ha accertato la Polizia al termine di un'inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro che ha portato all'arresto di alcuni esponenti di spicco delle famiglie della 'Ndrangheta crotonese”.

“Sono stato a Isola Capo Rizzuto - scrive Gaetti - nel mese di ottobre per confrontarmi con le Forze di Polizia e visitare lo stato dei beni confiscati in un territorio che è il teatro di ripetuti atti criminali importanti verso i quali vi è stata pronta e forte reazione di tutte le Forze di Polizia, costantemente impegnate in prima linea in questo territorio.

Gli arresti di oggi - conclude il Sottosegretario -non fanno altro che confermare come la presenza costante e la continua collaborazione delle Forze di Polizia siano la risposta più efficace contro ogni forma di criminalità organizzata.

Lo Stato è presente, grazie a tutte le Forze di Polizia”.