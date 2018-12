Strade sicure: cambio al comando del Raggruppamento “Calabria – Sicilia orientale”

Nella mattinata di oggi è avvenuto il cambio al comando del Raggruppamento "Calabria - Sicilia orientale" nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" tra il Colonnello Filippo Di Stefano del 5° reggimento fanteria "Aosta" di Messina e il Colonnello Savino Dibenedetto del 5° reggimento artiglieria terrestre lanciarazzi "Superga" di Portogruaro (VE).

Il raggruppamento “Calabria – Sicilia orientale” garantisce l’assidua presenza di oltre cinquecento uomini e donne dell’Esercito i quali, su disposizione dell’Autorità Prefettizia, svolgono compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e attività di pattugliamento e perlustrazione, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia.

Si tratta di un impiego "duale" dei militari che sono efficacemente impiegati, con funzioni di agenti di pubblica sicurezza, anche in operazioni di utilità collettiva per la popolazione e per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

Il personale della Brigata “Aosta” non è nuovo a questo tipo di interventi in quanto, oltre alle precedenti esperienze nelle operazioni "Vespri Siciliani" e "Domino", è stato chiamato ad operare, anche di recente e talvolta in condizioni di estrema difficoltà, in occasione di particolari eventi fra i quali ricordiamo gli eventi alluvionali in Sicilia e Calabria, il sisma del centro Italia, il vertice G7 di Taormina e il Giubileo Straordinario.

Significativi sono i risultati conseguiti nell’ultimo anno da parte dei militari dell’Esercito del Quinto nelle province di Messina, Catania, Ragusa, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. In particolare, sono state effettuate circa novemila pattuglie congiunte con le forze di Polizia, centinaia le persone e gli autoveicoli controllati, decine i malviventi denunciati o tratti in arresto ed ingenti i sequestri di armi, sostanze stupefacenti e materiale contraffatto.