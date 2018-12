Ennesimo incidente mortale in Calabria: due giovani vittime sulla 106

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 106, in località Roccani, nel Comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Bmw X1 il cui conducente è rimasto ferito. Le vittime sono il 19enne Alessio Bianco e il 18enne Giuseppe Cutrone, entrambi di Catanzaro.

Complesse le operazioni di soccorso, a causa delle condizioni in cui erano ridotte le autovetture, con parti delle auto scaraventate a diversi metri di distanza. La statale 106 è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della sede Centrale, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che hanno eseguito i rilievi.

Il diciannovenne è morto sul colpo, mentre il suo amico è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro, dove è morto poco dopo.