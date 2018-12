Crotone: costituito il Forum Terzo Settore della provincia

Pino De Lucia

Nella giornata di martedì 18 dicembre presso la sala formativa della Cooperativa Sociale “Noemi”, alla presenza del Portavoce del Forum regionale del Terzo Settore della Calabria, Gianni Pensabene, si è tenuta l’assemblea costituente del Forum del Terzo Settore della provincia di Crotone.

Inizialmente l’assemblea costituente - informa in una nota stampa Pino Piero De Lucia Lumeno, Portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Crotone - ha approvato i documenti che disciplinano l’attività istituzionale del Forum e quindi lo statuto, il regolamento interno di funzionamento ed il regolamento elettorale.

Successivamente l’assemblea ha proceduto all’elezione degli Organi sociali ed ha eletto ad unanimità alla carica di Portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Crotone, Pino Piero De Lucia Lumeno.

A comporre il Coordinamento provinciale, oltre al Portavoce, sono stati eletti: Alessandra Basso, Claudio Bauckneht, Iginio Carvelli, Giuseppe Di Gioia, Annamaria Galdieri, Raffaele Gareri, Luca Grisolia, Maria Longo, Michela Marchetti, Santo Vazzano.

Per il Collegio dei Garanti sono stati eletti Valentina Castelli e Jessica Comi. Ad oggi le organizzazioni aderenti al Forum Terzo Settore della provincia di Crotone sono:

A. Maslow, A.D.A. circolo Torre Melissa, A.I.F.A.D., ACLI Crotone, ADA provinciale di Crotone, AFOMA – sasso nello stagno, Agorà Kroton Soc. Coop. Sociale onlus, Arci n.a. Comitato Territoriale Crotone, Arci Paganìa, ASD San Mauro Marchesato, ASSISCOUT Gruppo 13 Cirò Marina, associazione “Libere Donne”, Associazione culturale Ciclofficina TR22o, Associazione culturale Nikol Ferrari “La vita in un dono”, Associazione di volontariato Amici di Don Vitetti, associazione Milone – Informagiovani KR, Associazione musicale e culturale Euterpe, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – sede prov.le Crotone, associazione onlus “Restituire l’infanzia”, Associazione SABIR, Associazione San Paolo – aderente ANTEAS, Associazione socio culturale “L’Isola che non c’è” onlus , associazione Vivere in – Calabria, ASVES, AVIS comunale Cirò Marina , Baobab Società Coop. Sociale onlus, Calabria C.R.E.A.

Civitas Solis Soc. Coop. Soc., CNCA, CO.RI.S.S. Cooperativa Sociale, ConfCooperative, CONFIAL sede prov.le Crotone, Consorzio Jobel Soc. Coop. Soc, Coop. Sociale “I tre melograni”, Cooperativa Sociale Access Point, Croce Rossa italiana Comitato di Crotone, FISH, Il futuro, Il lunario, LegaCoop provinciale di Crotone, Libera associazione di volontariato Centro Anziani Cutro, Mons. Vitetti Soc. Coop. Sociale, Movimento per la Difesa dei Diritti dei Cittadini, Noemi Soc. Coop. Sociale a.r.l. onlus, Noi per gli altri, Nonostante tutto resistiamo OdV, Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Sociale, Protezione civile e sanità Caccuri, Shalom Soc. Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Sociale Kroton Community onlus, Terra e libertà - Verità, democrazia e partecipazione ODV, Terre joniche – Libera terra Soc. Cooperativa Sociale, Them Romanò - mondo zingaro, UISP Comitato territoriale Crotone, Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ETS – APS, US ACLI Crotone, Volontari di strada, ANMIL Crotone, Auser territoriale Crotone.