Sorpreso di notte in auto con una parrucca, targhe rubate e una piccola refurtiva: denunciato

Un 31enne di Soveria Mannelli , C.V. , è stato deferito dagli agenti della Polizia Stradale di Catanzaro per furto aggravato.

Nel bel mezzo della notte dello scorso 15 dicembre, il giovane è stato sorpreso in auto dagli agenti con nel cofano una parrucca di colore nero, uno scalda collo, un paio di guanti, un cappello, nonché diversi oggetti adatti allo scasso.

Nel veicolo anche diversi articoli di tabaccheria, un braccialetto in acciaio, una carta di un libretto postale intestata ad una signora e due targhe di un autoveicolo.

Il tutto ha insospettito gli agenti che, considerati i precedenti per furto del giovane nonché un obbligo di presentazione alla P.G. in atto, hanno avviato ulteriori accertamenti che hanno permesso di verificare che gli oggetti rinvenuti erano stati asportati presso un Bar-Tabacchi ubicato di una stazione di servizio situata in Viale Europa di Catanzaro, mentre le targhe erano state asportate nella nottata da un autoveicolo.

Dalla visione delle immagini delle telecamere installate all’interno del bar, è stata appurato che il furto era avvenuto ad opera di un individuo travisato da una parrucca indossante un giubbotto lungo con cappuccio, corrispondente a quello indossato del 31e.

Sul posto, successivamente, è intervenuto personale della locale Polizia Scientifica che a seguito degli opportuni rilievi, rinveniva conficcati, nel vetro rotto della porta, due formazioni pilifere di colore nero appartenenti verosimilmente alla parrucca utilizzata dal giovane per travisare il volto, ritrovata all’interno della macchina.

Dopo aver restituito la refurtiva ai legittimi, su disposizione del P.M. di turno, C.V. è stato denunciato in stato di libertà.