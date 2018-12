Banca dona un pulmino ai ragazzi del Centro diurno di Fondo Versace

Una giornata speciale per il Centro diurno di Fondo Versace, uno degli ultimi centri avviati dalla Piccola Opera Papa Giovanni.

Il Centro che offre quotidianamente percorsi avanzati di interazione ed integrazione sociale a 20 utenti maggiorenni, si presenta come un luogo di incontro e di promozione della persona, in cui ciascuno può incrementare risorse ed abilità attraverso attività di giardinaggio, teatro, laboratori artigianali, sensoriali e per le autonomie.

All’interno della programmazione natalizia di Fondo Versace, questa mattina, si è svolto un crescendo di momenti di particolare intensità: dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Antonino Iachino, don Salvatore e don Graziano ed arricchita dalla partecipazione delle famiglie e dei ragazzi che hanno animato la funzione, insieme ai loto educatori, alla cerimonia di consegna di un pulmino, che garantirà il trasporto dei ragazzi del Centro della Piccola Opera Papa Giovanni.

La donazione della Banca rappresenta un’importante opportunità, che ha contribuito all’acquisto da parte dell’Ente di un mezzo che favorisce uno dei principali fattori abilitanti e di inclusione sociale: la mobilità.

Difatti, l’uso di mezzi di trasporto è spesso difficoltoso e non sempre garantito a chi ha scarsa autonomia personale.

La Piccola Opera Papa Giovanni, grazie all'istituto di credito, continua ancora una volta a portare avanti percorsi virtuosi e di inclusione sociale, atti a fornire servizi essenziali.

A seguito del taglio del nastro, il Presidente della POPG, Pietro Siclari, ha subito dato atto della generosità dimostrata dalla Banca: “In una società frammentata e mossa dai ritmi del consumismo e del successo a tutti i costi, fermarsi a riflettere sul significato più autentico della solidarietà e dell’accoglienza è imprescindibile". Grazie al contributo "consegniamo oggi ai nostri ragazzi un pulmino a 9 posti, che favorirà i loro spostamenti e incrementerà le loro occasioni di svago”.

Pasquale Chiricolo, in rappresentanza dell'Istituto di credito, ha detto: “Siamo lieti di sostenere progetti ed attività così significative, perché hanno ricadute concrete sul nostro territorio, aiutano a dare risposte effettive ai bisogni delle persone. Il team di lavoro di questo centro diurno è altamente professionale e qualificato, animato da grandi valori”.

Nel clima di grande festa, particolarmente avvertito dalle persone intervenute, AnnaMaria Chiaia, la Responsabile del servizio, ha coinvolto tutti nella prosecuzione dei festeggiamenti e nello scambio degli auguri, culminato in un colorato aperitivo e nella consegna dei bellissimi cadeau, realizzati a mano dai ragazzi.