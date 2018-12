Migranti: proseguono i controlli della Prefettura a San Ferdinando

Resta alta l’attenzione della Prefettura sulle condizioni dei migranti nel territorio di San Ferdinando.

Anche oggi un Funzionario di questo Ufficio, su disposizione del Prefetto Michele di Bari, Commissario Straordinario del Governo per l’Area di San Ferdinando, ha effettuato un sopralluogo in quella zona per monitorare la situazione e fornire supporto per eventuali esigenze dei migranti.

Nel contempo, la Prefettura sta effettuando dei controlli per la verifica della posizione giuridica dei migranti per l’accoglienza degli stessi presso Sprar o Cas.