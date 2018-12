Unica Radio aderisce alla maratona per Antonio Megalizzi

Unica Radio ha deciso di aderire alla maratona radiofonica di 48 ore che partirà dalla mezzanotte del 20 dicembre e si concluderà alle 24del 21 dicembre. “Uniti nel dolore per la perdita di una parte importante del Network di Raduni (Associazione degli operatori radiofonici universitari) – scrive il direttivo della radio - vogliamo ricordare il nostro socio e amico Antonio Megalizzi attraverso la radio. Abbiamo preferito il silenzio in questi giorni difficili rispetto alle parole. Chi, come voi, conosce bene la radio sa che le parole non sono le uniche cose importanti”.

“Per noi Antonio e Bartek meritano questo silenzio. Non un silenzio infinito, ma una pausa. Pausa che verrà interrotta nel momento in cui potremo onorare adeguatamente i nostri amici. In quel momento il silenzio verrà spezzato da una voce che ci dirà che la morte di Anto e Bart non sono state vane. Parleremo di Antonio quando sarà realizzato quello che Antonio amava. Quello che noi tutti stavamo costruendo insieme”.

Per questo Unica Radio insieme alle altre radio universitarie del network aderiscono alla maratona radio in cui ritrasmetteranno il lavoro di Megalizzi per Europhonica. La maratona durerà 48 ore e coprirà i giorni del funerale e della fiaccolata organizzata per Antonio, ovvero dalle 00.00 del 20 Dicembre alle 24.00 del 21 Dicembre.