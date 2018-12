Inseguimento per le vie di Catanzaro, tenta di speronare la pattuglia: in auto eroina, denunciato

Un vero e proprio inseguimento lungo le vie di Catanzaro, iniziato su via Lucrezia della Valle e proseguito fino alla provinciale 48, nel quartiere di Germaneto, con un’auto che ha tentato diverse volte di speronare una pattuglia della polizia Stradale.

Il tutto è iniziato quando gli agenti in servizio notato una vettura, con alla guida un uomo, viaggiava ad alta velocità, appunto nei pressi dell’incrocio di via Lucrezia della Valle.

Fatta inversione la pattuglia si sono messi all’inseguimento e una volta fermatala, hanno perquisito il veicolo dove hanno trovato una busta in plastica con dentro 0,16 grammi di eroina.

Per l’autista, P.V., 39enne residente a Girifalco, è scattata la denuncia per detenzione di droga, resistenza a Pubblico Ufficiale e inosservanza del foglio di via obbligatorio, dato che era sottoposto ad un divieto di ritorno a Catanzaro per tre anni.