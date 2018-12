Cult 3.0 dona presepe al quartiere Tremulini di Reggio Calabria

Il quartiere di Tremulini di Reggio Calabria ha ricevuto il presepe realizzato dai volontari dell’associazione culturale Cult3.0, inaugurato nei giorni scorsi con una cerimonia ufficiale, in presenza di numerosi soci e cittadini, e la benedizione di monsignor Antonio Morabito.

L’emozionante allestimento della Natività, infatti, può essere visitato gratuitamente tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20. “Un grande e particolareggiato scenario della natività, fortemente ispirato alla tradizione – come ha spiegato il portavoce dell’associazione Cult3.0, la giornalista Emilia Condarelli – ma anche alla contemporaneità e alle nostre tradizioni. Con l’angolo dedicato ad un rione popolare e la trattoria con il menu turistico, ma anche il mercato con la statuina in coccio dell’antica ‘’bagnarota’’ con la cesta sulla testa”.

“Il presepe confezionato da Cult3.0 porta il chiaro segno della filosofia dell’associazione culturale di via Glauco che promuove il sapere e le relazioni umane in una società sempre più disgregata, con un particolare riguardo verso la cultura calabrese, insieme alle tematiche della qualità della vita, del rispetto del territorio e del riciclo in una visione di sostenibilità socio-ambientale. Da qui l’uso di materiali poveri e riciclati, l’inserimento di richiami alla nostra bella terra di Calabria, come ad esempio, le piante tipiche di peperoncino e i fichi d’india. Ma anche gli scenari dedicati al mare, alla pesca e ai mestieri artigianali”.

Insomma, uno scenario suggestivo ed affascinante che racconta la storia del Natale, ma anche quella delle nostre tradizioni.