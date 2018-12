Abusivismo ad Isola: sequestrato fabbricato in zona agricola

Un fabbricato abusivo, realizzato in un’area agricola del territorio di Isola Capo Rizzuto, è stato scoperto dai militari della stazione CC forestale Crotone.

L’immobile, esteso in pianta 9 m x 9 m ed ha altezza di circa 3 m, si trovava in fase di costruzione e al momento dell’arrivo dei carabinieri era ancora mancante di tetto e intonaco alle pareti.

I militari hanno preceduto al sequestro del manufatto per interrompere il reato e impedire che potesse essere portato a conseguenze ulteriori mediante la prosecuzione dei lavori.

Dai successivi accertamenti è risultato che l’area in questione è in possesso per acquisto dall’OvS (Opera di valorizzazione della Sila a cui ora è subentrata l’ARSAC Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura in Calabria) venditrice con patto di riservato dominio.

La vendita, tuttavia, non sarebbe stata ancora formalizzata. La committente dei lavori, allo stato degli accertamenti finora eseguiti, sarebbe una donna di 72 anni nata e residente a Isola Capo Rizzuto.

L’Autorità giudiziaria oggi ha convalida il sequestro.