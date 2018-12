Fuoco e fiamme nella notte catanzarese: bruciate 4 auto e danneggiata una palazzina

Una notte di fuoco e fiamme quella scorsa a Badolato Marina, nel catanzarese. Un rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato in via Nazionale travolgendo quattro automobili e creando seri danni ad una palazzina.

Tre dei quattro piani dello stabile sono stati investiti dalle fiamme e dal calore che hanno sciolto le tapparelle, danneggiato le unità esterne dei condizionatori e annerito le pareti.

Le autovetture coinvolte, una Smart, una Lancia Delta, una Fiat Stilo ed una Lancia Prisma, erano parcheggiate una accanto all'altra e sono state completamente distrutte.

Il fuoco è stato domato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato con il supporto di un'autobotte.

Nessuna ipotesi sull’origine del rogo al momento viene esclusa dagli inquirenti.