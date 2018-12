Travolto e ucciso da un furgone in transito, incidente mortale sulla Due Mari

Potrebbe essere sceso dall’auto dopo un incidente autonomo venendo travolto da un furgoncino in transito e che viaggiava in direzione di Lamezia Terme.

Questa una delle ipotesi sulla dinamica dell’incidente mortale avvenuto stamani intorno alle 8 sulla statale 280, la cosiddetta Due Mari, nei pressi di Marcellinara, quasi alle porte di Catanzaro.

Vittima un giovane uomo di cui non sono state ancora rese note le generalità. Sull’accaduto stanno effettuando tutti gli accertamenti ed i rilievi gli uomini della Polizia Stradale. Intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare. Forti disagi, per l’incidente, anche alla viabilità sul tratto interessato.