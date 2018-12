Ferrovie: circolazione regolare nel reggino dopo protesta

Dal pomeriggio di oggi sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Rosarno-Reggio Calabria, sospesa dalle 11.50 per l'occupazione dei binari nella stazione di Villa San Giovanni da parte di manifestanti per motivi estranei al Gruppo FS Italiane.

Il traffico ferroviario è ripreso dopo il nullaosta delle autorità. Sono stati 18 i treni interessati dalla sospensione del traffico ferroviario (tre Frecce, tre Intercity e 12 Regionali), di cui sette cancellati e quattro limitati; ritardi fino a 150' per Frecce e Intercity e fino a 120' per i Regionali. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato servizi sostitutivi con autobus, fra Cannitello e Gallico per i treni del trasporto regionale e fra Rosarno e Reggio Calabria per Intercity e Frecce. Ha inoltre prestato assistenza a oltre 400 persone, distribuendo generi di conforto nella stazione di Villa San Giovanni.