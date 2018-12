Manovra, Magorno (Pd): “Il Governo continua con gli spot, servono i fatti”

“Il sottosegretario al Lavoro Cominardi fa sapere che il percorso di stabilizzazione degli ex Lsu e Lpu sarà ripristinato con una norma interna alla legge di bilancio.” A renderlo noto è il Senatore del Partito Democratico, Ernesto Magorno, che aggiunge: “Bene, ma restiamo sempre fermi al punto di partenza: ovvero a dichiarazioni generiche e vaghe che non trovano alcun riscontro negli atti parlamentari”.

“Se il Governo ha veramente a cuore la vertenza dei lavoratori calabresi, - conclude Magorno - può in un batter d'occhio tramutare le intenzioni in realtà, votando l'emendamento già presentato da me in commissione Bilancio del Senato. Contano i fatti, di chiacchiere ne abbiamo già ascoltate troppe.”