L’Olympic rossanese vince contro il Bocale calcio e chiude al terzo posto

L’Olympic Rossanese, di mister Pascuzzo, vince contro in Bocale calcio (2-0) allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano e chiude il girone di andata al terzo posto in classifica nel torneo di Eccellenza calabrese con 29 punti, alle spalle del Corigliano Calcio (38 punti) e Reggiomediterranea (33 punti), frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Soddisfatti, in modo particolare, i dirigenti ed i tifosi (tra cui gli ultrà della “Brigata Bizantina” che rappresentano il cosiddetto 12° uomo in campo grazie al loro prezioso e fondamentale incitamento sia in casa che in trasferta a sostegno dei propri beniamini) per i risultati ottenuti dal sodalizio rossoblù finora. Il Campionato, intanto, si ferma per le festività natalizie e riprende il 6 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno in cui l’Olympic Rossanese sarà impegnata in trasferta contro la Bovalinese.

L’obiettivo della squadra è quello di rimanere nei quartieri alti della classica, anche nel girone di ritorno, per disputare i play-off promozione e riuscire a centrare il salto di categoria in serie D.