Arvalia nuoto, ottimi risultati per gli atleti lametini

E’ stata la Piscina Comunale di Vibo Valentia a far da sfondo alla conquista di un nuovo primo posto per la società romana, in occasione del ‘Trofeo Regionale per squadre Esordienti Indoor’, svoltosi sabato 15 e domenica 16 dicembre. La società che gestisce la Piscina Comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme si è fatta subito riconoscere durante la competizione, facendo da padrona nella conquista della vetta più alta del podio, seguita dalla Calabria Swim Race di Catanzaro Lido e dalla Pineta Sport di Reggio Calabria.

A regalare questa nuova soddisfazione alla Arvalia Lamezia, diversi giovani nuotatori, che hanno dato il meglio di sé per il conseguimento di questo importante risultato: Martina Maglia 2009 100SL 1'15.8 (9,00); 200SL 2'51.6 (9,00); 400SL 6'00.7 (9,00); 100DO 1'24.9 (9,00); 200do 3'01.2 (9,00); 45,00; Leonardo Grasso 2006 200SL 2'18.4 (9,00); 400SL 4'54.2 (9,00); 1500SL 19'09.3 (9,00); 100DO 1'15.5 (7,00); 200DO 2'41.2 (9,00); 43,00; Gianluca Pittelli 2008 100DO 1'25.4 (7,00); 200DO 2'53.9 (7,00); 100RA 1'31.0 (9,00); 200RA 3'16.3 (9,00); 200MX 2'57.5 (9,00); 41,00; Danila Gullo 2008 100DO 1'19.7 (7,00); 200DO 2'46.4 (9,00); 100RA 1'31.8 (9,00); 200RA 3'17.8 (7,00); 200MX 2'56.4 (7,00); 39,00; Angelo Talarico 2006 400SL 5'05.3 (7,00); 100DO 1'15.7 (6,00); 100FA 1'16.4 (9,00); 200FA 2'45.0 (9,00); 400MX 5'42.8 (7,00); 38,00; Gabriele Muggeri 2008 200SL 2'44.1 (7,00); 100DO 1'29.9 (6,00); 50FA 35.2 (9,00); 100FA 1'24.4 (9,00); 31,00.

Ilaria Matti Altadonna 2007 200SL 2'38.8 (4,50); 400SL 5'25.3 (7,00); 100DO 1'19.1 (9,00); 200DO 2'48.7 (7,00); 27,50; Giulia Rocca 2009 100SL 1'29.3 (5,00); 200SL 3'07.1 (4,00); 400SL 6'31.1 (6,00); 100DO 1'40.7 (6,00); 200DO 3'29.7 (4,00); 25,00; Giorgia Bisurgi 2011 50SL 52.0 (5,00); 50RA 1'08.7 (5,00); 25FA 26.7 (9,00); 19,00; Demis Lico Francesco 2007 400SL 5'13.1 (4,00); 1500SL 20'24.9 (5,00); 200MX 2'55.8 (5,00); 14,00; Daniel Lico 2011 50SL 44.1 (5,00); 50RA 59.8 (2,00); 25FA 25.9 (3,00); 10,00; Mariafrancesca Cimino 2008 100SL 1'14.6 (0,50); 400SL 5'36.4 (3,00); 200DO 3'07.9 (1,00); 100FA 1'24.4 (5,00); 9,50; Antonio Devito 2008 100DO 1'34.0 (3,00); 200DO 3'19.7 (4,00); 100RA 1'55.4 (2,00); 9,00; Michele Severino Aquilano 2007 100RA 1'34.5 (2,00); 200RA 3'25.3 (4,00); 6,00; Riccardo Pio D'ippolito 2010 50DO 52.3 (5,00); 5,00; Alice Vinci 2009 100SL 1'36.0 (0,50); 200DO 3'36.5 (2,00); 2,50.

La Arvalia Lamezia, inoltre, in occasione dell’arrivo delle festività natalizie, c’ha tenuto a regalare ieri ai suoi più piccoli nuotatori anche una domenica ricca di divertimento e agonismo. Si è svolta proprio in mattinata, a partire dalle 8.30, nella Piscina Comunale di Lamezia Terme, infatti, la Manifestazione Sociale ‘Natale in Piscina 2018’, dove – nonostante gli innumerevoli intralci burocratici che non hanno permesso alla società di far presenziare il pubblico sugli spalti, come avrebbe voluto – la dirigenza ha ancora una volta regalato agli allievi e agli accompagnatori la possibilità di godere delle performance natatorie sempre in crescita dei ragazzini, che si sono divertiti in acqua, regalando sempre più entusiasmo ai loro cari e all’intera società.