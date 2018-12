Isca sullo Ionio, rubati cucina e tavoli dalla sede del centro studi Don Pellicanò

Brutta sorpresa per i volontari del Centro Studi e Promozione Familiare “Don Pellicanò” di Isca sullo Ionio. Ignoti si sono infatti introdotti nella sede in via della Circonvallazione e hanno rubato cucina, frigorifero, tavoli, sedie e fotocopiatrice. A fare la triste scoperta la vicepresidente dell’associazione, Caterina Iuliano, che ha subito denunciato il fatto ai carabinieri.

I militari, durante il sopralluogo, hanno appurato che non c’erano segni di effrazione. Per questo pensano che le persone introdotte sapesse come entrare e dove andare a colpire, attrezzandosi di un mezzo di trasporto tale da contenere l’intero mobilio, frigorifero e fotocopiatrice compresi.

Solo venerdì scorso l’associazione era stata tenuta aperta per la consegna alle famiglie delle derrate distribuite in convenzione con il Banco Alimentare: il colpo, quindi, potrebbe risalire alla notte tra sabato e domenica.