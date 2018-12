Lamezia, ritorna “Suicidi letterari” appuntamento con Sergej Esenin

Ritorna “Suicidi letterari” con uno speciale di Natale dedicato al poeta russo Sergej Esenin. L’appuntamento è per mercoledì 19 dicembre alle 19. La rassegna riprende quindi il cammino intrapreso all'inizio dell'anno con uno speciale appuntamento natalizio inserito nel calendario di "Natale in biblioteca".La rassegna culturale, ideata e presentata da Antonio Pagliuso, mercoledì 19 dicembre (inizio ore 19.00) dedicherà un incontro al poeta russo Sergej Esenin.

Protagonista dell'incontro culturale sarà il poeta contadino e rivoluzionario, che a 17 anni decise di abbandonare la vita grama del suo villaggio natìo alla volta di Mosca dando il via a una esistenza fatta di eccessi, dall'arte all'amore. Un bad boy come verrebbe appellato dalla stampa di oggi. Sergej Esenin si sposò per ben 3 volte, collezionò vari figli legittimi e illegittimi, diventò dipendente dall'alcol e cadde in una nera depressione che lo porterà al suicidio il 28 dicembre 1925 in un albergo di Pietroburgo, al'età di 30 anni.

Nell'appuntamento si ricorderanno gli episodi più significativi e tragici della sua parabola esistenziale e artistica accompagnati dalle liriche dure e sprezzanti che hanno portato Esenin a essere uno dei poeti più importanti del primo Novecento europeo. L'incontro, come da tradizione, sarà ospitato dal risto-pub Ai 3 bicchieri (via Garibaldi 5/7, Lamezia Terme). “Suicidi letterari” si svolge in collaborazione con Open Space - Associazione Culturale, Manifest e Igers Lamezia Terme.