Controlli nel reggino: intensificati nelle festività natalizie

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato i controlli per le festività natalizie. Già oggi sono scattate numerose misure di controllo con la predisposizione di posti blocco lungo le principali arterie della città. Personale interforze ha controllato 88 veicoli e 154 persone di cui 45 pregiudicate.

Sono stati effettuati numerosi servizi di vigilanza dinamica, 14 posti di controllo e, grazie al sistema Mercurio, sono state analizzate in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito. Sono state elevate, anche, 9 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative di circa 2.600 euro ed operato 1 sequestro di ciclomotore per mancanza di copertura assicurativa ed 1 carta di circolazione ritirata.

Il dispositivo di sicurezza dispiegato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, proseguirà anche nei prossimi giorni in città ed in provincia.