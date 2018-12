Roma. Marcello Fonte attore rivelazione dell’anno riceve il premio Il Vince

Marcello Fonte attore rivelazione dell’anno ha ricevuto "Il Vince" in occasione della VI Edizione del Premio Vincenzo Crocitti, che si è svolta a Roma il 2 dicembre scorso, presso il Green Park Hotel Pamphili.

Il premio è dedicato al grande caratterista italiano Vincenzo Crocitti vincitore de “Il David di Donatello” e “Il Nastro d’Argento” meglio noto per la sua interpretazione ne “Il Borghese Piccolo Piccolo”, accanto all’ineguagliabile Alberto Sordi,

In quell’occasione, per impegni sopravvenuti, Marcello è stato impossibilitato ad essere presente ed aveva inviato un video messaggio con il quale ha salutato tutti i presenti ringraziando principalmente il Direttore Generale del Premio per il prestigioso riconoscimento.

Marcello Fonte è stato premiato mercoledì scorso alla presenza del direttore generale e autore del premio, Francesco Fiumarella e di alcuni membri della direzione presso il "Nuovo Cinema Palazzo" di Roma prima della presentazione del libro autobiografico dello stesso Fonte, “Notti Stellate” (Einaudi Editore).

Al momento della consegna del Premio si è mostrato lusingato e commosso di riceverlo ed ha voluto sottolineare che, “oltre a ricevere premi, quello che conta per lui è lavorare”. Ed in effetti anche in fase di consegna Fonte era attentissimo ai preparativi che intorno a lui si stavano svolgendo all'interno del cinema per la presentazione di "Notti Stellate".

Fiumarella evidenzia “la grande passione che ha riscontrato in Fonte che ha visto lampeggiare dai suoi vividi occhi di un piccolo uomo del sud... caratteristiche che accomunano Marcello con Vincenzo. Quella "piccolezza" che rende gli uomini veramente grandi”.