Sib a Roma: presenti anche i Calabresi per manifestare sulla direttiva Bolkestein

È giunta anche una rappresentanza calabrese a Roma guidata dal presidente del Sib della provincia di Cosenza Antonio Giannotti, per manifestare nei confronti della direttiva europea “Bolkestein” che prevede di mandare all’asta decine di migliaia di piccole aziende.

La protesta è avvenuta lo scorso fine settimana, in piazza Montecitorio, presente il Sib Sindacato Italiano Balneari. Tra l’altro, ultimamente è stata “smentita” dallo stesso redattore Bolkestein in un convegno tenutosi nei mesi scorsi in Italia. L’auspicio di tutti gli operatori del settore è quello che, finalmente, dopo anni di promesse ci sia la giusta attenzione da parte della classe dirigente italiana e che si possa dare una risposta definitiva alla Comunità Europea.