Festività, intensificati i controlli della Polizia nei maggiori luoghi di culto

Con l’approssimarsi delle festività natalizie già da oggi sono scattate numerose misure di controllo con la predisposizione di posti blocco lungo le principali arterie della città.

L’Amministrazione Comunale è stata sensibilizzata a predisporre appositi new jersey o divisori, nelle aree maggiormente frequentate durante le festività natalizie ad esempio l’area pedonale del Corso Garibaldi. Verrà prestata, inoltre, speciale attenzione a tutte quelle località dove sono ubicate chiese, santuari, luoghi di sepoltura e simboli della Cristianità in contrasto ai recenti fenomeni terroristici, che costituiscono mete privilegiate per turisti, pellegrini e fedeli e dove si svolgono le tradizionali cerimonie religiose, nonché tutti gli altri luoghi di culto delle diverse confessioni presenti in Provincia. Mirati servizi verranno inoltre predisposti presso l’aeroporto dello Stretto “T. Minniti”, le Stazioni Ferroviarie e gli scali portuali.

Gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, e dalla Polizia Scientifica Regionale hanno documentato l’intera attività.

Presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Municipale. Il personale interforze ha controllato 88 veicoli e 154 persone di cui 45 pregiudicate. Sono stati effettuati numerosi servizi di vigilanza dinamica, 14 posti di controllo e, grazie al sistema Mercurio, sono state analizzate in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito. S

Sono state elevate 9 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative di circa 2.600 euro ed operato 1 sequestro di una moto per mancanza di copertura assicurativa ed 1 carta di circolazione ritirata.

Il dispositivo di sicurezza dispiegato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, e proseguirà anche nei prossimi giorni in città ed in provincia.