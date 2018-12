Volley. Bene il Lamezia ma lo Spoleto fa la voce grossa, finisce 3-1

Una Conad buona, buonissima per due set, perde senza conquistare punti in casa della Monini Marconi Spoleto. I giallorossi di coach Rigano reggono al cospetto della più quotata avversaria per 2 set, perdendo il primo 25-23 e vincendo il secondo con lo stesso punteggio. Poi il calo negli altri due parziali nei quali Spoleto riesce a fare la voce grossa e a conquistare l’intera posta in palio.

Dopo il turno di stop osservato la scorsa settimana, coach Rigano, con gli uomini contati, ripropone lo stesso schieramento che aveva perso, male, contro Roma lo scorso 2 dicembre. Negron-Bigarelli sulla diagonale principale, Bruno-Fantini su quella di posto 4, Usai-Aprile al centro e Zito libero.

Equilibratissimo l’avvio di gara fino al 9-9. Poi arriva il break dei padroni di casa che con un ace di Rosso, aiutato dal nastro, un muro di Mariano su Bigarelli, un’invasione aerea di Negron e un muro di Zampagni su Fantini si portano sul + 5 (14-9).

Rigano cambia, fuori Negron dentro Alfieri ma con Padura Diaz arriva anche il punto del 15-9 (massimo vantaggio Spoleto). Un attacco fuori di Festi e un ace di Alfieri consentono ai giallorossi di accorciare il distacco (17-14) e la Conad comincia a credere nella rimonta. Un muro di Fantini su Padura Diaz e ad un ace di Aprile valgono il -1 (20-19).

È poi un errore in attacco di Rosso a regalare il punto della parità 22-22 con Conad pienamente in partita. Una palla messa malamente fuori da Bigarelli regala 2 palle set a Spoleto (24-22). La prima la fallisce Rosso sbagliando il servizio, la seconda la mette a terra Padura Diaz fissando il primo parziale sul 25-23. Positivo primo set per i giallorossi capaci di recuperare uno svantaggio di ben 6 lunghezze e riportarsi punto a punto.

Con lo stesso spirito, e ancora con Alfieri in campo al posto di Negron, si parte anche nel secondo. La Conad va subito forte (0-3 e poi 3-7) costringendo Spoleto ad inseguire.

La squadra di Monti non si perde d’animo e un punto alla volta recupera lo svantaggio fino a trovare addirittura il doppio vantaggio (dall’8-11 al 13-11 grazie al proficuo turno in battuta di Zoppellari).

Riguadagnato il servizio la Conad rimette la testa avanti con l’ace sporco di Bigarrelli e si riporta avanti di 2 (15-17) dopo un attacco out di Rosso.

C’è la testa e la concentrazione giusta e con un ace di Usai e un rigore di Aprile i giallorossi vanno avanti di 4 (16-20). Sono tre le palle set per Zito e compagni sul 21- 24. Il primo tempo di Zamagni annulla la prima, il muro di Padura Diaz su Bruno la seconda e Rigano richiama i suoi in panchina per un time-out.

Al rientro in campo Usai, con la complicità della squadra di casa, incapace di rigiocare il pallone, regala il set alla Conad 23-25 e rimette in equilibrio la gara.

Il primo break del terzo set arriva sull’8-6 dopo un primo tempo di Zamagni, senza muro, e un errore in attacco di Fantini. La Conad lo recupera subito portandosi in vantaggio (8-9) grazie ad un muro di Usai su Padura Diaz.

Poi si spegne la luce e dal 12-12 si va sul 16-12 con Spoleto in spinta trascinata dal pubblico di casa. Il massimo vantaggio per gli umbri arriva sul +8 (23-15) con Conad che sembra aver mollato un po’ la presa. Il vantaggio è tanto e tale da permettere a Spoleto di chiudere 25-17.

La Conad rientra in campo non brillante. Le scorie del terzo set, perso male, si fanno sentire e Spoleto ne approfitta (10-6). Quando il vantaggio dei padroni di casa aumenta ancora (17-12) Rigano ricorre ad un time-out per spezzare il gioco avversario e richiamare alla concentrazione i suoi, spentisi dopo lo sforzo fatto nel secondo set.

Il turno al servizio di Segoni però continua a far male e la Conad va sotto 19-12. Tre punti consecutivi di Fantini accorciano le distanze fino al 22-18. Ma Spoleto conserva un margine che le permette di chiudere in scioltezza 25-20 dopo il servizio largo di Fantini.

IL TABELLINO

Monini Marconi Spoleto 3 - Conad Lamezia 1

(25-23, 23-25, 25-17, 25-20)

Durata set: 28’-32’-27’-26’Totale: 1h53’

Monini Marconi Spoleto: Zoppellari 2, Padura Diaz 19, Festi 7, Zamagni 13, Rosso 14, Mariano 10, Santucci lib1, Di Renzo lib2, Aguenier, Ottaviani, Segoni 1, Costanzi. Non entrati: Lechtarski, Cristofaletti. Allenatore: Luca Monti. Ace: 3, battute sbagliate: 18, muri: 13, Ricezione: pos.51%, perf. 22%, Attacco: 51%

Conad Lamezia: Negron 1, Bigarelli 13, Usai 9, Aprile 6, Bruno 9, Fantini 15, Zito libero, Alfieri 2, Butera. Non entrati: De Santis. Allenatore: Gianpietro Rigano. Ace: 8, battute sbagliate: 14, muri: 4, Ricezione: pos 57%, perf. 38%, Attacco: 39%

Arbitri: Fabio Toni e Maurizio Merli di Terni