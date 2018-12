Medicina: dottoressa calabrese nominata referente internazionale dell’ Università dell’ Albania

La dottoressa calabrese Maria Modaffari è stata nominata referente Internazionale Italiana dell' Università di Medicina dell' Albania. Lo annuncia l'Avvocato Hajderi , dirigente dell' ufficio per l' Informazione Europea dell' Ateneo.

Il Consorzio UNIMORFE di cui la Modaffari è Presidente Nazionale , - informa una nota - attiverà nel mese di Gennaio in via sperimentale in Italia , i percorsi sanitari in modalità residenziale senza Test di Ingresso in esclusiva , con Docenti qualificati alto livello. Le lauree sono riconosciute dal MIUR e dal Ministero della sanità poiché l' università vanta numerosi partnership con Università Pubbliche Italiane.